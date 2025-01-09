Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zor Ölüm 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zor Ölüm 3 konusu, özeti ve Zor Ölüm 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zor Ölüm 3 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Ölüm 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Ölüm 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Ölüm 3 konusu nedir, Zor Ölüm 3 oyuncuları kimler ve Zor Ölüm 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zor Ölüm 3, New York'lu polis dedektifi John McClane'in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını anlatıyor. McClane, Simon adında bir caniyle mücadele etmek zorundadır. Simon, New York'un çeşitli bölgelerine bombalar yerleştirir.
McClane, bu bombaları etkisiz hale getirmek için zorlu bilmecelerle baş başa kalır. Ona bu tehlikeli görevinde Harlem'de karşılaştığı sinirli bir dükkan sahibi olan Zeus da yardımcı olur. İkili, zamanla yarışarak şehri kurtarmak için Simon'un oyunlarına karşı koymak zorundadır.ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
.Raymond - Aldis Hodge
Dexter's friend - Edwin Hodge
Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman
Sharon Washington - Bill Jarvis
Michael Cristofer - Wanda Shepard
Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little
John C. Vennema - John Doman
Berndt - T. Alloy Langenfeld
Patrick Borriello - Kent Faulcon
Larry Griffith - Gerry Becker
Daryl Edwards - Drew Nelson
Greek Deli Proprietor - Michael Tadross
Federal Reserve Guard - John Hoyt
Arab Cabbie - Aasif Mandvi
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