Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Ölüm 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Ölüm 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Ölüm 3 konusu nedir, Zor Ölüm 3 oyuncuları kimler ve Zor Ölüm 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zor Ölüm 3, New York'lu polis dedektifi John McClane'in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını anlatıyor. McClane, Simon adında bir caniyle mücadele etmek zorundadır. Simon, New York'un çeşitli bölgelerine bombalar yerleştirir.

McClane, bu bombaları etkisiz hale getirmek için zorlu bilmecelerle baş başa kalır. Ona bu tehlikeli görevinde Harlem'de karşılaştığı sinirli bir dükkan sahibi olan Zeus da yardımcı olur. İkili, zamanla yarışarak şehri kurtarmak için Simon'un oyunlarına karşı koymak zorundadır.

.Raymond - Aldis Hodge

Dexter's friend - Edwin Hodge

Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman

Sharon Washington - Bill Jarvis

Michael Cristofer - Wanda Shepard

Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little

John C. Vennema - John Doman

Berndt - T. Alloy Langenfeld

Patrick Borriello - Kent Faulcon

Larry Griffith - Gerry Becker

Daryl Edwards - Drew Nelson

Greek Deli Proprietor - Michael Tadross

Federal Reserve Guard - John Hoyt

Arab Cabbie - Aasif Mandvi

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