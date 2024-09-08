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Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zor Ölüm 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu, özeti ve Zor Ölüm 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zor Ölüm 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Ölüm 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Ölüm 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu nedir, Zor Ölüm 2 oyuncuları kimler ve Zor Ölüm 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zor Ölüm 2, Dedektif John McClain'in bir kez daha kendini tehlikeli bir durumun ortasında bulmasını anlatıyor. Bu kez, Washington Dulles Havaalanı'nda teröristler iniş sistemini ele geçirir, ve McClain'in karısının da içinde bulunduğu uçak havada dolaşmak zorunda kalır.

John, havaalanı yetkililerinin karşı çıkmasına rağmen, teröristlerle mücadele etmeli ve uçağın yakıtı tükenmeden güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlamak için zamana karşı yarışmalıdır.

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bruce Willis Teğmen John McClane

Bonnie Bedelia Holly Gennero McClane

William Sadler Albay Stuart

Dennis Franz Yüzbaşı Carmine Lorenzo

Reginald VelJohnson Çavuş Al Powell

William Atherton Richard "Dick" Thornberg

Franco Nero General Ramon Esperanza

John Amos Binbaşı Grant

Art Evans Leslie Barnes

Fred Thompson Trudeau

Tom Bower Marvin

Sheila McCarthy Samantha "Sam" Coleman

Don Harvey Garber

Tony Ganios Baker

Peter Nelson Thompson

Robert Patrick O'Reilly

John Leguizamo Burke

Tom Verica Kahn

Vondie Curtis-Hall Miller

Mark Boone Junior Shockley

Colm Meaney Windsor Airlines uçağı'nın Pilotu

Robert Costanzo Çavuş Vito Lorenzo

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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