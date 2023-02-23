Show Tv ekranlarında yayınlanan Zor Bir Saat filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Zor Bir Saat filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Zor Bir Saat konusu ne? Zor Bir Saat oyuncu kadrosu! Zor Bir Saat hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Zor Bir Saat, Phillip Noyce tarafından yönetilen 2021 yapımı bir gerilim filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Zor Bir Saat filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Zor Bir Saat konusu ne? Zor Bir Saat oyuncu kadrosu! Zor Bir Saat hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ZOR BİR SAAT OYUNCU KADROSU!

Naomi Watts

Colton Gobbo

Andrew Chown

Sierra Maltby

David Reale

Josh Bowman

Edie Mirman

Paul Pape

Ellen Dubin

Zehra Fazal

Alex Paxton-Beesley