Zor Bir Saat filmi nasıl bitiyor? Zor Bir Saat final sahnesi İZLE! Zor Bir Saat sonunda ne oluyor?

Show Tv'de yayınlanan Zor Bir Saat filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Zor Bir Saat filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Zor Bir Saat sonunda ne oluyor? Zor Bir Saat final sahnesi nasıl? Zor Bir Saat filmi nasıl bitiyor? İşte detaylar...

Zor Bir Saat filminin ilk gösterimi 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. Zor Bir Saat filminin sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Zor Bir Saat filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Zor Bir Saat sonunda ne oluyor? Zor Bir Saat final sahnesi nasıl? Zor Bir Saat filmi nasıl bitiyor? İşte, Zor Bir Saat final sahnesi!

ZOR BİR SAAT OYUNCU KADROSU!

Naomi Watts

Colton Gobbo

Andrew Chown

Sierra Maltby

David Reale

Josh Bowman

Edie Mirman

Paul Pape

Ellen Dubin

Zehra Fazal

Alex Paxton-Beesley

ZOR BİR SAAT KONUSU NEDİR?

24 Eylül 2021 Cuma günü, kısa süre önce dul kalan anne Amy Carr, işten kişisel izin almaya karar verir. Bir okul otobüsüne binen küçük kızı Emily'ye veda eder, ancak ergenlik çağındaki oğlu Noah'ın hala hasta olduğundan şikayet ederek yatakta olduğunu görür. Amy, koşarken birkaç rutin çağrı arasında gezinerek ormanda bir yürüyüşe çıkar. Aceleyle hareket eden birkaç polis arabasıyla karşılaştıktan kısa bir süre sonra Amy, cep telefonuna bölgedeki tüm okulların kilitlendiğini bildiren bir bülten alır. Çaresizce daha fazla bilgi bulmaya çalışan Amy, birkaç arama yapar ve bunların kombinasyonu, ayrıntıları kademeli olarak bir araya getirmesine olanak tanır. Lisede bir kızın canına kıyan aktif bir tetikçi olduğunu öğrenir. Ayrıca, Noah'ın evde olmadığı, bunun yerine kamyonu otoparkta görüldükten sonra liseye gittiği sonucuna varır. Dükkanı okulun yakınında olan bir tamirci, Amy'ye polisin Noah'ın kamyonunu aradığını söyler. Daha sonra, Noah'ınki dışında dört aracın da arandığını ekler. Bir polis memuru, 911 memuru aracılığıyla, Amy'ye Noah hakkında sorular sorar ve bu da onu, okulu vuran kişinin Noah olup olmadığını merak etmesine neden olur. Sonraki bir aramada polis, Amy'ye tetikçinin Noah olmadığını ve saldırganın bir öğrenci olmadığını söyler.

ZOR BİR SAAT FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Amy sonunda, onu liseye götüren bir Lyft sürücüsüyle tanıştığı otoyola gider. Yol boyunca Amy, patronunun gizlice aldığı tetikçinin cep numarasını arar. Tetikçi cevap verir ancak kısa bir görüşmeden sonra telefonu kapatır. Amy, saldırganın okulun eski bir çalışanı olduğunu keşfeder. Polis, tetikçiyi aradığı ve müzakere çabalarını bozduğu için Amy'yi azarlar. Noah, Amy'yi arar, ancak arama kısadır ve Noah bariz bir stres altındadır. Polis, polisin rehinelerin bulunduğu odayı geçebilmesi için dikkatini dağıtabileceğini umarak Amy'yi geri arayarak tetikçiyi tekrar arayıp arayamayacağını sorar. Amy olay yerine gelir ve tetikçiyle yaptığı kısa görüşme sırasında silah sesleri duyar ve hem tetikçi hem de Noah ile bağlantısını kaybeder. Okul çevresindeki polis barikatlarının yanında duran, Amy, Noah'ın ortaya çıktığını görür ve ikisi neşe içinde yeniden bir araya gelir. Eve giderken Amy'nin annesi arar ve Amy'ye Emily'yi alacağını söyler. Noah, okul silahlı saldırılarını kınadığı ve izleyicilerini bunlara karşı cesurca mücadele etmeye teşvik ettiği bir sosyal medya gönderisi yapıyor.