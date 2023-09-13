Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Osman Hacıbektaşoğlu kaç yaşında ve nereli? Osman Hacıbektaşoğlu biyografisi!

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ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

21/04/1968 tarihinde Trabzon İli Of İlçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlamıştır. 1997 yılında Kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamlamıştır. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman HACIBEKTAŞOĞLU, İngilizce bilmektedir.

2020-2023 yılları arasında Siirt Valisi olarak görev yapan Valimiz Sayın Osman HACIBEKTAŞOĞLU, Cumhurbaşkanlığının 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı kararnamesi ile Zonguldak Valiliğine atanmıştır.