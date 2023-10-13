TTK işçi alımı kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için araştırılıyor. Bu kapsamda Zonguldak TTK kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusu da en çok merak edilen nokta oluyor. Peki, Zonguldak TTK kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Zonguldak TTK isim listesi 2023!

ZONGULDAK TTK KURA SONUÇLARI: Zonguldak TTK kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Zonguldak TTK isim listesi 2023!

Zonguldak TTK kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? Sorusu, gerçekleştirilecek olan kura çekimi hakkında merak edilen detaylar arasında bulunuyor. TTK kura canlı yayın izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin pano ayak üretim işçisi alınacak. İstihdam edilecek kişiler çekilişle belirlenecek. Peki, Zonguldak TTK kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Zonguldak TTK isim listesi 2023!

ZONGULDAK TTK KURA SONUÇLARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura sonuçları kura çekiminin ardından netlik kazanacak ve isim listesi çekilişin ardından https://www.taskomuru.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

TTK ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlara göre 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edilecek. Adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranacak.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini vermişti.