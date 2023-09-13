Zonguldak TTK açılımı nedir? Zonguldak'ta kaç maden ocağı var? İşte, maden ocakları listesi!
Zonguldak TTK açılımı nedir VE Zonguldak'ta kaç maden ocağı var merak ediliyor. Maden ocakları listesi gündeme gelirken, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, Zonguldak TTK açılımı nedir? Zonguldak'ta kaç maden ocağı var? İşte, maden ocakları listesi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak TTK açılımı nedir ve Zonguldak'ta kaç maden ocağı var gündeme geliyor. Vatandaşlar, maden ocakları listesini merakla araştırıyor. Zonguldak TTK açılımı nedir? Zonguldak'ta kaç maden ocağı var? İşte, maden ocakları listesi! Detaylar haberimizdedir…
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.
Zonguldak ilinde bulunan maden ocağı listesine detaylı ulaşmak için tıklayınız. Ülkemiz de en önemli taş kömürü sahası Zonguldak ilinde yer alıyor. İl sanayisinde önemli bir yer tutmakta ve istihdam kaynağı oluşturuyor. Zonguldak ilinde üretilen taş kömürü demir-çelik fabrikalarında kök üretiminde ve termik santralde kullanılıyor.
MANGANEZ ( Mn )
Ereğli-Ramazanlı, Kızılanba Yatağı
Devrek-Yiyici Tepe Manganez zuhuru.
ŞİFERTON (Şif)
Merkez-Kozlu-Ontemmuz Sahası
Merkez-Kilimli-Karadon Yatağı
Merkez-Kokurdan sahası
?? Zonguldak— AFAD (@AFADBaskanlik) September 13, 2023
Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir.
Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD, @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk…