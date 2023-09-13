Zonguldak TTK açılımı nedir VE Zonguldak'ta kaç maden ocağı var merak ediliyor. Maden ocakları listesi gündeme gelirken, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Peki, Zonguldak TTK açılımı nedir? Zonguldak'ta kaç maden ocağı var? İşte, maden ocakları listesi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak TTK açılımı nedir ve Zonguldak'ta kaç maden ocağı var gündeme geliyor. Vatandaşlar, maden ocakları listesini merakla araştırıyor. Zonguldak TTK açılımı nedir? Zonguldak'ta kaç maden ocağı var? İşte, maden ocakları listesi! Detaylar haberimizdedir…

ZONGULDAK TTK AÇILIMI NEDİR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1983 yılında 96 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kuruldu. Kurumun amacı taşkömürü madenciliğidir. Kuruma bağlı 5 adet müessese vardır. Bunlar Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Karadon Müessesesi, Amasra Müessesesi'dir ayrıca Zonguldak Merkezde Beyaz Saray olarak bilinen Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.

ZONGULDAK'TA KAÇ MADEN OCAĞI VAR?

Zonguldak ilinde bulunan maden ocağı listesine detaylı ulaşmak için tıklayınız. Ülkemiz de en önemli taş kömürü sahası Zonguldak ilinde yer alıyor. İl sanayisinde önemli bir yer tutmakta ve istihdam kaynağı oluşturuyor. Zonguldak ilinde üretilen taş kömürü demir-çelik fabrikalarında kök üretiminde ve termik santralde kullanılıyor.

MADEN OCAKLARI LİSTESİ

MANGANEZ ( Mn )

Ereğli-Ramazanlı, Kızılanba Yatağı

Devrek-Yiyici Tepe Manganez zuhuru.

ŞİFERTON (Şif)

Merkez-Kozlu-Ontemmuz Sahası

Merkez-Kilimli-Karadon Yatağı

Merkez-Kokurdan sahası

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