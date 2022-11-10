TOKİ kuraları için heyecanlı süreç başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kuraları ile ilgili tarih ve saat açıklamasında bulundu. Bunun ardından Zonguldak TOKİ kura sonuçları merak edildi. Peki, Zonguldak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Zonguldak TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından Zonguldak TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. Peki, Zonguldak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Zonguldak TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapılacak. Zonguldak bu illerin arasında bulunmuyor. Zonguldak TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Zonguldak kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Zonguldak TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

ZONGULDAK'TA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Zonguldak'ta toplamda 1650 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.