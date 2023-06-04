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Zonguldak'ta Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Savruldu

Zonguldak'ta Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Savruldu

Otomobil Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu savruldu ve başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savrulan yaya, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yaşandı. Mehmet Okçu, akan trafikte yolun karşısına geçmek için bir süre bekledi. Yola çıkan Okçu, birkaç adım attıktan sonra Kemal Ç. idaresindeki 67 ABB 140 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yola fırladı. Bu sırada başka bir aracın hızla yakınından geçtiği Okçu, bu defada ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Mehmet Okçu'nun tedavisi sürüyor. Mehmet Okçu'ya çarpan araç sürücüsü Kemal Ç. ise olaydan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Zonguldak Tragger Ereğli Otomobil Haberler

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