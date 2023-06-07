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Zonguldak'ta Yaya Kaza Yaralısı

Zonguldak'ta Yaya Kaza Yaralısı

Otomobil Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Durmuş Kaymak, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Durmuş Kaymak, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Karapınar yol ayrımında meydana geldi. Durmuş Kaymak, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çaycuma'dan Bartın istikametine seyreden sürücüsü belirlenemeyen 67 ACP 082 plakalı otomobil Durmuş Kaymak'a çarptı. Kaymak; çarpmanın etkisiyle savruldu. Yaralı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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