Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Başladı

Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Zonguldak'ta başladı.

Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Zonguldak'ta başladı.

Sahil alanında gerçekleştirilen kutlamalara Zongulda Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,"Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde oluşturulan Türk mutfağıyla ilgili önemli bir etkinlikteyiz. Turizmin en önemli ayağı gastronomidir. Genelde kültür değeri olan yerler, bir yönüyle de gastronomi ile öne çıkıyor. Bizde ülke turizminde Zonguldak olarak konuşulmaya başladık. Sınırda kalmayı aşmamız gerekiyor. Bu tür aktivitelerin artırılması gerekiyor. Genelde insanlar ziyaret ettikleri yerde farklı lezzete bakıyor, hijyene bakıyor. Gelişebilmemiz için bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Gastronomiye hep beraber değer vermemiz ve karma değerini artırmamız gerekiyor. Sanat ve lezzet bölümüne de önem vermemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Ülkemizin her köşesinde farklı lezzetler var" ifadelerine yer verdi.

Programda bando ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Zonguldak yöresi kadın-giyim kuşamının ve yer sofrasının sergilendiği etkinliklerde coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK