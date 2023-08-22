Zonguldak'ta riskli yapı olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlanacak

? Zonguldak Valiliği, riskli yapı olarak tespit edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkımına 1 Ekim'de başlanılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespiti yapılan Fevkani Köprüsü yıkım işiyle ilgili 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere köprü altındaki dükkanlara elektrik, su ve doğal gaz arzının ilgili kurumlarca kesilmesine yönelik karar alındığı hatırlatıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından 19 Ağustos'ta Elmas Park AVM ve Fevkani Köprüsü'nde gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "İnceleme sonrası Fevkani Köprüsü altındaki esnaf ile yerinde yapılan buluşmada esnaflar tarafından köprü altında bulunan iş yerlerinin büyük bir kısmının okul kıyafeti satışı yapan işletmelerden oluşması ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kalması sebebiyle elektrik, su ve doğal gaz gibi hatların kesilmemesi ve tahliye işlemlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi istenmiş, ayrıca ikinci bir toplantının yapılması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Esnafların taleplerinin göz önünde bulundurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim Pazar günü Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlanılacağı, Fevkani Köprü altı esnaflarının ticaretlerini geçici olarak sürdürecekleri, Elmas Park AVM'de yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve dağıtımı esnaflarımızın yaptığı işlere göre gruplandırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde Fevkani Köprüsü Esnafları Derneği tarafından gerçekleştirileceği, Elmas Park AVM'de bulunan iş yerlerinin seperatörlerle bölünmesi, iş yeri kapılarının ve zemin şaplarının dökümü işlerinin Zonguldak Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Emlak Konut nezaretinde yapılacağı kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 30 Eylül'e kadar köprü altı esnafının çalışmasına engel olmayacak şekilde halkın can ve mal güvenliği ile trafik güvenliği sağlanarak gerekli iş güvenliği tedbirleri alınarak yıkım için hazırlık ve temizlik çalışmalarına başlanacağı, taşınma işlemi gerçekleştikten sonra 1 Ekim itibariyle hızla yıkım çalışmalarına devam edileceği ve sonuçlandırılacağı ifade edildi.