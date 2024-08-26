Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir?

Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Zonguldak'ta öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Zonguldak'ta orman yangını nasıl ve nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir...

ZONGULDAK'TA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.

ZONGULDAK'TA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.