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Zonguldak'ta okullar tatil mi? (23 Eylül) Bugün okullar tatil mi oldu?

Zonguldak'ta okullar tatil mi? (23 Eylül) Bugün okullar tatil mi oldu?
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Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Zonguldak'taki öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Zonguldak'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi oldu? İşte detaylar...

Zonguldak'ta bugün okulların tatil olup olmadığı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle bölgede etkili olan hava koşulları ve olası kar, yağmur ya da şiddetli rüzgar gibi meteorolojik olaylar, eğitimde aksamalara yol açabilir. Zonguldak'ta eğitim gören binlerce öğrenci, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yerel yetkililerden gelecek açıklamaları takip ediyor. Aynı şekilde veliler de çocuklarının güvenliği için bu kararın netleşmesini bekliyor. Peki, Zonguldak'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi oldu? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta Valiliği, 23 Eylül günü olumsuz hava şartları yaşanacağından eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Zonguldak il genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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