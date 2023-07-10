Zonguldak ilinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketi yaşandı. Sel, hangi ilçe ve mahallede meydana geldiği araştırılıyor. Peki, Zonguldak'ta nerede sel oldu? Zonguldak'ta sel ne zaman oldu? Hangi ilçe ve mahallede sel oldu? İşte detaylar...

Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta birçok yerde su baskınları yaşandı. Hayatın durma noktasına geldiği Zonguldak'ta hangi ilçelerde sel baskını yaşandı araştırılmaktadır. Zonguldak hangi mahalleler selden etkilendi merak konusu oldu. Peki, Zonguldak'ta nerede sel oldu? Zonguldak'ta sel ne zaman oldu? Hangi ilçe ve mahallede sel oldu? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK'TA NEREDE SEL OLDU?

Zonguldak'ta şiddetli yağışların ardından sel meydana gelirken, Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerini su bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK'TA SEL NE ZAMAN OLDU?

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. İstanbul- Zonguldak yolunun Ilıksu mevkii toprak ve kaya parçalarıyla kapandı, sadece hastaneye gidenlere geçiş izni verildi.