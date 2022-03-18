Son dakika haberi... Madenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

Madenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

ZONGULDAK - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında Şehitler Günü nedeniyle aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu, dualar etti.

18 Mart 2022 tarihinde TTK Üzülmez Müessesesi Kuyubaşı'nda gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim tilavetinden önce bir konuşma yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Şahitleri, vatan şehitleri ve maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. Maden işçileri şehitler için dualar etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ve duaların ardından madenciler ocağa indi.