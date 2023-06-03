Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde giden tırın altına girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara- Bartın Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan Burak A. idaresindeki 67 DS 423 plakalı Fiat marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden tırın altına girdi. Otomobil kazadan sonra yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisi arayarak bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücünün araç içerisinde durumunun ağır olduğunu belirtti.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK