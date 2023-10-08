Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kepez Mahallesi mevkisindeki kavşakta yaşandı. iddialara göre İsmail T. idaresindeki 67 DB 323 plakalı Renault marka ara Doğukan Ç. idaresindeki 67 ABG 415 plakalı araç çarpıştı. İsmail T.'nin idaresindeki araç çarpışmanın etkisiyle taklalar attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.

Kazada her iki araçta bulunan yaralılar Nursel T., Doğukan Ç., Emrullah B. ve Hasan Ç. ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.