Zonguldak'ta göçük mü oldu? SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden kazası mı oldu, sebebi ne?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağına dair gündeme gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta göçük mü oldu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Zonguldak'ta göçük mü oldu? Zonguldak'ta neden, ne göçüğü oldu? SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden kazası mı oldu, sebebi ne?

Zonguldak'ta göçük mü oldu? Sorusu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında meydana gelen olaylar nedeniyle gündeme geliyor ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ekipler, kaç kişinin etkilendiğini tespit etmek için çalışıyor. Peki, Zonguldak'ta göçük mü oldu? Zonguldak'ta neden, ne göçüğü oldu?SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden kazası mı oldu, sebebi ne?İşte son dakika bilgileri!

ZONGULDAK'TA GÖÇÜK MÜ OLDU?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "4 işçimiz göçük altında kaldı. Göçük altındaki 3 işçi kurtarıldı, 2'si ağır yaralı. 1 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." ifadelerini kullandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"İÇERİDE 280 KİŞİ VAR, 4 KİŞİ ETKİLENDİ"

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. 75 kişilik ekiple müdahale başladı.Göçük altındaki 3 işçi kurtarıldı, 1 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise "Göçük altındaki 4 arkadaşımızdan ses aldık. Biri çıkarıldı, çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.