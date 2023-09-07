Zonguldak'ta Fabrika Çalışanlarına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Zonguldak'ta bir fabrikada çalışan 75 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.
Zonguldak'ta 75 fabrika çalışanına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Devrek ilçesindeki fabrikada çalışan 75 kişiye, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkinlik düzenlendi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK