Zonguldak'ta Fabrika Çalışanlarına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Zonguldak'ta bir fabrikada çalışan 75 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.