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Zonguldak'ta Fabrika Çalışanlarına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Kadın Haberleri

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Zonguldak'ta bir fabrikada çalışan 75 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Zonguldak'ta 75 fabrika çalışanına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Devrek ilçesindeki fabrikada çalışan 75 kişiye, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkinlik düzenlendi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

Zonguldak Aile Kadın Haberler

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