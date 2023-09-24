Zonguldak'ta bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Zonguldak'ta bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Kumsal Sokak'ta sabah saat 05.54'te Şendoğan A.'nın evinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Ev sakinleri kendilerini sokağa atarken, komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK