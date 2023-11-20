Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı hakkında bilgi arayışı sürüyor. Öğrenciler ve veliler, hava durumu ve diğer etkenler nedeniyle okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Zonguldak okullar tatil mi? 21 Kasım Zonguldak okul tatil mi? İşte detaylar...

Zonguldak okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Zonguldak yarın okullar tatil edilecek mi araştırılmaktadır. Arama motorlarında Zonguldak okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Zonguldak okullar tatil mi? 21 Kasım Zonguldak okul tatil mi? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

21 KASIM ZONGULDAK OKUL TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Zonguldak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."