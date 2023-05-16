Zonguldak milletvekilleri kimler? 28. Dönem Zonguldak AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Zonguldak milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Zonguldak milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Zonguldak milletvekilleri kimler? Zonguldak seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
ZONGULDAK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Zonguldak milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Zonguldak milletvekilleri kim? AK Parti, CHP Zonguldak milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Muammer Avcı
Saffet Bozkurt
Ahmet Çolakoğlu
CHP Milletvekilleri:
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023