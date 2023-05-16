Zonguldak milletvekilleri kimler? 28. Dönem Zonguldak AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Zonguldak milletvekili seçim sonuçları!

ZONGULDAK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Zonguldak milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Zonguldak milletvekilleri kim? AK Parti, CHP Zonguldak milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Muammer Avcı

Saffet Bozkurt

Ahmet Çolakoğlu

CHP Milletvekilleri:

Deniz Yavuzyılmaz

Eylem Ertuğ Ertuğrul