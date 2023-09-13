Zonguldak maden ocağında patlama mı oldu merak ediliyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana gelmesi sonucunda 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi. Peki, Zonguldak maden ocağında patlama mı oldu? Ereğli maden göçüğünde tavan mı çöktü?

Zonguldak maden ocağında patlama mı oldu ve Ereğli maden göçüğünde tavan mı çöktü sorularına yanıt aranıyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak maden ocağında patlama mı oldu ve Ereğli maden göçüğünde tavan mı çöktü soruları gündeme geliyor. Zonguldak maden ocağında patlama mı oldu? Ereğli maden göçüğünde tavan mı çöktü? Detaylar haberimizdedir…

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA PATLAMA MI OLDU?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. İşçilerden 3'ü yaralı olarak göçükten çıkarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Zonguldak maden ocağında patlama değil göçük meydana geldi.

EREĞLİ MADEN GÖÇÜĞÜNDE TAVAN MI ÇÖKTÜ?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle tavan çökmesi sonucunda göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.