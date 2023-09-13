Zonguldak maden ocağında ölen madenci kim, ismi açıklandı mı?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. Üzücü kaza sonrası Zonguldak maden ocağında ölen kim, ismi açıklandı mı merak edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altından 4 işçi çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadelerini kullandı. Peki, Zonguldak maden ocağında ölen kim, ismi açıklandı mı?

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA ÖLEN KİM?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu içeride 280 kişinin olduğunu, 75 kişilik ekiple müdahale edildiğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." dedi.

Son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadelerini kullandı.

Vefat eden madencinin ismi henüz açıklanmadı.