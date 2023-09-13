Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Arama motorlarında ise Zonguldak maden ocağında göçük kazası haberleri! Son dakika! Zonguldak maden ocağı patlamasında son durum ne? soruları araştırıldı.

ZONGULDAK MADEN OCAĞI PATLAMASINDA SON DURUM NE?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altından çıkarılan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"İÇERİDE 280 KİŞİ VAR, 4 KİŞİ ETKİLENDİ"

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. 75 kişilik ekiple müdahale başladı. Göçük altındaki 3 işçi kurtarıldı, 1 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." dedi.

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Göçük altında kalan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

Olaydan 4 işçinin etkilendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 250 kişilik arama kurtarma ekibi, tahlisiye ekibi müdahale ediyor. Bir işçi ağır yaralı çıkarıldı, diğer 3 işçiyle irtibat halinde ekiplerimiz. Dikkatli bir şekilde onları çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu. Hacıbektaşoğlu, maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.