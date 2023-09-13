Zonguldak maden kazasında kaç kişi göçük altında kaldı ve Zonguldak Ereğli maden ocağındaki göçük nasıl olduğu gündeme geliyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Peki, Zonguldak maden kazasında kaç kişi göçük altında kaldı? Zonguldak Ereğli maden ocağındaki göçük nasıl oldu?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Ekipler, kaç kişinin etkilendiğini tespit etmek ve göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Zonguldak maden kazasında kaç kişi göçük altında kaldı? Zonguldak Ereğli maden ocağındaki göçük nasıl oldu? sorularına yanıt aranıyor. Zonguldak maden kazasında kaç kişi göçük altında kaldı? Zonguldak Ereğli maden ocağındaki göçük nasıl oldu? Detaylar haberimizdedir…

ZONGULDAK MADEN KAZASINDA KAÇ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken göçükten yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek; bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

ZONGULDAK EREĞLİ MADEN OCAĞINDAKI GÖÇÜK NASIL OLDU?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Ekipler, kaç kişinin etkilendiğini tespit etmek ve göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Göçükten çıkarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.