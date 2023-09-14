ZONGULDAK MADEN KAZASI SON DURUM NE? Zonguldak maden kazası son dakika haberleri ve gelişmeleri!

Zonguldak Ereğli'deki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesi'nde meydana gelen göçük, maden ocağında çalışan işçiler arasında endişeye neden oldu. Olayda 4 işçi göçüğün altında kaldı ancak hafif yaralı olan 3 işçi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. Peki, Zonguldak maden kazası son durum ne? Zonguldak maden kazası son dakika haberleri ve gelişmeleri! İşte detaylar…

Toplamda 280 işçinin çalıştığı maden ocağında bulunan işçilerin yakınları haber almak için saatlerce bekledi. Kurtarma ekipleri zamanla yarışarak, göçük altındaki 4 işçiye ulaşmayı başardı. Peki, Zonguldak maden kazası son durum ne? Zonguldak maden kazası son dakika haberleri ve gelişmeleri!Detaylar haberimizdedir…

ZONGULDAK MADEN KAZASI SON DURUM NE?

Göçük olan madende yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve Coşkun Atalay, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçiler ise tedavi altına alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına giderek olay hakkında bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Göçüğün, maden ocağının küçük bir bölümünde tavanın çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti ve diğer işçileri etkilemediğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kazayı araştırmak üzere uzman müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, Ormanlı Beldesi terminal alanında düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Bu acı olay, maden sektöründeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.