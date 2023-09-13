Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen Zonguldak maden faciası ne zaman olmuştu? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Zaman zaman madenlerde meydana gelen çöküntüler akıllara Zonguldak maden faciasını getiriyor. Peki, Zonguldak maden faciası ne zaman olmuştu? Kaç kişi hayatını kaybetti?

Zonguldak maden faciası ne zaman olmuştu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında grizu patlaması meydana gelmişti. Peki, Zonguldak maden faciası ne zaman olmuştu? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Zonguldak maden faciası hakkındaki detaylar!

ZONGULDAK MADEN FACİASI NE ZAMAN OLMUŞTU?

Zonguldak maden faciası Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana geldi ve 30 madenci hayatını kaybetti. Faciada taşeron şirkette çalışan 30 maden işçisi hayatını kaybetti. 11 işçi de yaralandı. Olaydan sonra hazırlanan iddianame Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

2014 yılında görülen duruşmada aralarında TTK yöneticilerinin de bulunduğu 5 sanık 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 23 sanık hakkında da dosya kapsamına göre olayda kusurlu oldukları belirlenemediğinden ayrı ayrı beraat edilmeleri talep edildi.