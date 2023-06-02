Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor? Zonguldak milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Zonguldak AK Parti ve CHP milletvekil listesi 14 Mayıs Milletvek
Gündem Haberleri
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Zonguldak milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Zonguldak milletvekilleri kimler? Zonguldak seçim sonuçları nedir? Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor? Zonguldak milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Zonguldak kaç milletvekili çıkarıyor? Zonguldak milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Zonguldak milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ZONGULDAK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Zonguldak'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Zonguldak ilinden 5 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Muammer Avcı
Saffet Bozkurt
Ahmet Çolakoğlu
CHP Milletvekilleri:
Deniz Yavuzyılmaz
Eylem Ertuğ Ertuğrul