Zonguldak'ta etkili olan fırtına, Karadeniz Ereğli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin ise battığı ilçede bu kez de sahil hattındaki dalga boyu 5 metreye ulaştı. AFAD ve jandarma ekipleri sahilde devriye yaparak vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyardı. Öte yandan İzmir'in Alsancak semtinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartmanı su bastı.

Zonguldak'ı 1 hafta arayla ikinci kez fırtına vurdu: AFAD ve jandarma 'Sahile yaklaşmayın' uyarısı yaptı

Zonguldak kent merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Dalga boyunun 5 metreyi aştığı Karadeniz Ereğli sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri devriye görevi yürüterek vatandaşları sahilden uzak durmaları yönünde uyarıyor.

AYNI İLÇEYİ YİNE FIRTINA VURDU

Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre bugün beklenen fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

DALGA BOYU 5 METREYE ULAŞTI

Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyor. Bu arada bazı vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen dev dalgaların kıyıdaki tahkimat duvarlarına çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

KAYIP MÜRETTEBATI BULMA ÇALIŞMALARI HAVA ENGELİNE TAKILDI

Öte yandan 19 Kasım'da mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı Türk bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, hava koşulları nedeniyle karadan tarama ve gözetleme faaliyeti şeklinde yürütülebiliyor.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Fırtınanın yeniden etkisi altına aldığı kent genelinde yaklaşık 1500 kişilik ekip ve çok sayıda araç, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

BİNANIN ÇATISI ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU

Kent merkezinde ise İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle araçların üzerine uçtu. Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçları bulundukları yerden çıkardı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yol, temizlik çalışmaları için araç trafiğine kapatıldı.

İZMİR'DE YİNE AYNI MANZARA

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

SİTELERİN BAHÇELERİ SUYLA DOLDU

Kentte dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

SAHİL YOLU SULAR ALTINDA KALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı. Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü. Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

ALSANCAK'TA DENİZ TAŞTI

Konak ilçesindeki Alsancak Kordonboyu ile Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları sular altında kaldı. Burada da çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

MÜZİSYENLER BOTLA KURTARILDI

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı. Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

"İKİNCİ BİR YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin tüm personel ve ekipmanıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir mücadele yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı verilere dayanarak, deniz kabarması ve aşır yağıştan kaynaklı deniz taşkını yaşanabileceğini belirterek vatandaşı uyarmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi. Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de deniz taşkını yaşandı. Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin modellerine göre, ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Alınan verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz çekilmeye başlayacak."

SOYER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün referansıyla, uyarısını yaptığımız deniz taşması Bostanlı, Karşıyaka ve Alsancak'ın kıyı bölgelerinde gerçekleşti. Olağanüstü hava koşulları nedeniyle teyakkuza geçirdiğimiz 1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

ANKARA BALA'DA SEL MEYDANA GELDİ

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Belçarşak Mahallesinde öğle saatlerinde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. Yağışın ardından oluşan sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin ardından mahallede vatandaşların ulaşımda zorluk yaşadığı öğrenilirken aynı yerde iki ay önce de sel yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı. Meteorolojinin fırtına uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar Ünalan Dikey Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

FIRTINA VE YAĞIŞ SAHİL KESİMLERİNE ZARAR VERDİ

Silivri sahilinde fırtınanın da etkisiyle oluşan dev dalgalar, yürüyüş yolundaki bazı noktalarda döşeme taşlarını yerinden sökerek sürükledi. Sahilde bulunan çocuk oyun parkının kauçuk zemin kaplaması da rüzgarın etkisiyle zarar gördü.

Sahil boyunca yer alan bazı çay bahçeleri ve kafelerin tenteleri kırılarak hasar alırken, etkili olan fırtına masa ve sandalyelerin devrilerek sürüklenmesine neden oldu. Sahildeki bazı ağaçların da devrildiği görüldü. Balat Sahilinde gece etkili olan yağış ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalarla deniz seviyesi yükseldi. Sahilin bazı kesimlerinde taşan deniz suyu, vatandaşların yürüyüş yaptığı bölümlerde göllenmeler oluşturdu.