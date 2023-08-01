Zonguldak Havalimanı'nda İlk 7 Aylık Uçuş Verileri Açıklandı

Zonguldak Havalimanı'nda ilk 7 aylık uçuş verileri açıklandı. Buna göre 2023 yılının ilk 7 ayında 622 uçuş gerçekleştirildi.

Zonguldak Havalimanı'nın ilk 7 aylık ve Temmuz ayı uçuş vehizmet verilen yolcu istatistikleri paylaşıldı. Buna göre Temmuz ayında 132 uçuş gerçekkleştirildi. 17 bin 275 yolcuya da hizmet verildi. 2023 yılının ilk 7 ayında ise 622 uçuş gerçekleştirildi. 67 bin 453 yolcuya hizmet verildi. - ZONGULDAK