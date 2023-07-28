ZONGULDAK HAVA DURUMU: Zonguldak'ta hava durumu nasıl olacak? Zonguldak'ta hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?

Mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok kenti kavurdu. Merak edilen yerler arasında Zonguldak'ta bulunuyor. Peki, Zonguldak'ta hava durumu nasıl olacak? Zonguldak'ta hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İşte 28 Temmuz Zonguldak hava durumu!

Zonguldak'ta hava durumu nasıl olacak? Sorusu merak edilmekte. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olurken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyede seyredecek. Öte yandan Karadeniz'deki 9 kent içinse sarı kodlu uyarı yayınlandı. Peki, Zonguldak'ta hava durumu nasıl olacak? Zonguldak'ta hava kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İşte 28 Temmuz Zonguldak hava durumu!

ZONGULDAK'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı nedeniyle Zonguldak'ta Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklar olabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre rekor sıcaklıklara teslim olan ülkemizin bazı noktalarında yağış görülecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyede seyredecekken Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük için sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI KOD NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 kenti "sarı" kodla uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu iller Artvin, Kastamonu, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Rize, Zonguldak ve Karabük olarak sıralandı.