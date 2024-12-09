Zonguldak hava durumu | 9 Aralık Zonguldak'ta bugün hava nasıl? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Zonguldak'ta bugün hava durumu nasıl olacak? 9 Aralık itibarıyla Zonguldak'ta hava sıcaklıkları ve meteorolojik tahminler vatandaşların gündeminde. Günlük planlarını hava şartlarına göre yapmak isteyenler, "Zonguldak hava durumu" ve "9 Aralık Zonguldak'ta bugün hava nasıl?" sorularını sıkça araştırıyor.

ZONGULDAK'TA BUGÜN HAVA NASIL?

Bugün Zonguldak'ta hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Sıcaklıkların en yüksek 12°C, en düşük ise 8°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 20 km hızla esmesi öngörülüyor, bu nedenle dışarı çıkacak olanların rüzgarı da göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Zonguldak'ta 9 Aralık itibarıyla yağış beklenmiyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde, özellikle hafta ortasına doğru hafif yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. 5 günlük hava durumu raporlarına göre sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak düşebilir.

ZONGULDAK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;