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Zonguldak hava durumu 19 Kasım | Bugün Zonguldak'ta yağmur var mı, hava nasıl olacak? Zonguldak 15 günlük hava durumu!

Zonguldak hava durumu 19 Kasım | Bugün Zonguldak'ta yağmur var mı, hava nasıl olacak? Zonguldak 15 günlük hava durumu!
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19 Kasım'da Zonguldak hava durumu merak konusu. Zonguldak bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zonguldak 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Zonguldak hava durumu nedir?

Zonguldak hava durumu ve bugün Zonguldak hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Kasım Zonguldak hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

19 KASIM ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak şehrinde 19 Kasım 2024 Salı günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösteriyor. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Kasım 2024 Perşembe günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 22 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 dereceyi bulacak. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

Zonguldak hava durumu 19 Kasım | Bugün Zonguldak'ta yağmur var mı, hava nasıl olacak? Zonguldak 15 günlük hava durumu!

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