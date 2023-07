Zonguldak hava durumu 15 günlük raporu ve Zonguldak sel felaketi son durum nedir merak ediliyor. Sağanak yağış sonrası meydana gel heyelan ve seller, Karadeniz'de birçok kenti esir aldı. Zonguldak hava durumu 15 günlük raporu ve Zonguldak sel felaketi son durum nedir araştırılıyor. Zonguldak hava durumu 15 günlük raporu! Zonguldak sel felaketi son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ZONGULDAK HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK RAPORU!

Şiddetli sağanak yağış Bolu, Zonguldak, Bartın ve Samsun başta olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 13 kente "turuncu" kod uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Bu iller ise Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Karabük olarak sıralandı. Zonguldak hava durumu için tıklayınız.

ZONGULDAK SEL FELAKETİ SON DURUM NEDİR?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gün boyu etkili olan yağış nedeniyle ilçeye bağlı Hasbeyler Köyü'nde sel felaketi meydana geldi. Tedbir amacıyla köydeki 18 ev boşaltılırken, köyün enerji, su ve iletişim hatları zarar gördü.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak yağış özellikle pazar sabahı ilçeye bağlı Hasbeyler Köyü'nde sele neden oldu. Yukarı köylerden gelen sularla birlikte Hasbeyler Köyü'nü su bastı. Sel nedeniyle köydeki cami, lojman ve yemekhane sular altında kalırken, köyü Kavaklıdere'ye bağlayan köprünün bir kısmı ise sel nedeniyle yıkıldı. Köy muhtarı Hasan Duman konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Zaten kaymakamlığımız, AFAD ve meteorolojinin uyarılarıyla biz akşamdan tedbirlerimizi aldık. Gece boyu yağışları takip ettik. Şiddetli yağış özellikle sabah saatlerinde çok yoğunlaştı. Sabah saatlerinde ilk geldiğinde yine üst seviyedeydi ama daha sonra ilerleyen saatlerde yüksek yerdeki köydeki muhtar arkadaşlarımızdan büyük bir selin geldiğini öğrendik. Dere yataklarına yakın olan yerlerdeki evleri boşalttık. Çok şükür can kaybımız yok. Camimizin giriş katı, lojmanımızın girişi, yemekhanelerimiz sular altında kaldı. Köyümüzde bir mahallemizi bağlayan köprümüzün bir kısmı tamamen yıkıldı. Aynı zamanda bu köprü Kayalıdere'ye tek geçiş sağlayan köprüydü. Mahallenin biriyle ve Kayalıdere ile ulaşım kapandı. Tabii enerji hatlarımız komple gitti. Enerjimiz yok, telefon hatlarımız kesik. Verici arızalandı, cep telefonları da çekmiyor. Köyümüze içme suyumuzu pompalayan pompamız da hasar gördü. Su hatlarımız da parçalandı ama rek tesellimiz can kaybının olmaması. Bunlar elbette tamir edilecek şeyler. Benim iletişim kurulmayan hanemde 18 hane var. Doğal afetler son zamanlarda sık sık oluşmaya başladı. Bir an önce içme sularımızın, enerji hatlarımızın yenileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok."