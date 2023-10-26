Zonguldak, doğal güzellikleri ve kömür madenleri ile dikkat çeker. Zonguldak ili hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Zonguldak hangi bölgede, ilçeleri neler? Zonguldak plaka kodu nedir? Zonguldak neyi meşhur? İşte detaylar...

Karadeniz kıyısında yer alan Zonguldak, doğal güzellikleri, kömür madenleri, ve denizle iç içe yaşamıyla tanınan bir ilimizdir. Ancak, Zonguldak'ı daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte, Zonguldak'ın bu özellikleri:

ZONGULDAK HANGİ BÖLGEDE?

Zonguldak, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunur. Karadeniz'in kuzey sahilinde konumlanmış olan bu il, kıyıları ve dağlarıyla göz alıcı bir manzaraya sahiptir.

ZONGULDAK İLÇELERİ NELER?

Zonguldak ilinin toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Zonguldak Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu.

ZONGULDAK PLAKA KODU NEDİR?

Zonguldak'ın plaka kodu "67" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Zonguldak'ı tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

ZONGULDAK MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Zonguldak, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Zonguldak'ın meşhur özellikleri:

Kömür Madenleri: Zonguldak, Türkiye'deki kömür madenleri ile ünlüdür. Uzun yıllardır kömür üretimi yapılan bu il, enerji sektöründe önemli bir rol oynar.

Karadeniz Mutfağı: Zonguldak, Karadeniz mutfağının lezzetlerini sunar. Mısır ekmeği, hamsi pilavı ve diğer deniz ürünleriyle ünlüdür.

Doğal Güzellikler: İl, Karadeniz'in muhteşem doğal güzelliklerine ev sahipliği yapar. Yeşilliklerle kaplı dağlar, kumsallar ve Karadeniz'in ferahlatıcı havası Zonguldak'ı özel kılar.