Soğuk ve karlı günlerin ülkemize giriş yapmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırdı. 30 Mart günü Zonguldak Ereğli'de okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 30 Mart bugün Zonguldak Ereğli okul var mı, yok mu?

30 Mart günü ülkemizin birçok yerinde kar yağışının olması sebebiyle çoğu yerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler ise arama motorlarında Zonguldak Ereğli'de okulların tatil edilip edilmediğini araştırdı. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 30 Mart bugün Zonguldak Ereğli okul var mı, yok mu?

ZONGULDAK EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Ereğli Valiliği tarafından henüz okulların tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.