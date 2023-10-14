Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve olası hasarlarla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Zonguldak deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ereğli deprem oldu mu? Zonguldak Ereğli deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Zonguldak deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ereğli deprem oldu mu? Zonguldak Ereğli deprem şiddeti ne?

Zonguldak deprem mi oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Zonguldak Ereğli deprem şiddeti araştırılıyor. Peki, Zonguldak deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ereğli deprem oldu mu? Zonguldak Ereğli deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

ZONGULDAK KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bolu'da saat 17.07'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 km altında gerçekleşti.