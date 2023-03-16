Zonguldak'da meydana gelen 4.8'lik depremde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir tır beşik gibi sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Peki, Zonguldak deprem bölgesi mi? Zonguldak kaçıncı derece deprem bölgesi? Zonguldak'da fay hattı var mı?

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da büyük deprem riski var mı?

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Zonguldak deprem bölgesi mi? Zonguldak'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD tarafından yayınlanan Türkiye deprem risk haritasında Zonguldak, 2. derece risk bölgesi içerisinde yer almaktadır. Buna göre Zonguldak'da deprem riski bulunmaktadır. 2. derece risk bölgesi içerisinde yer alana diğer iller ise şunlardır;

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.