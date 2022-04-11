Zonguldak deprem! Son dakika 11 Nisan Zonguldak'ta deprem mi oldu? Karadeniz Ereğli deprem: Kaç şiddetinde deprem oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 11 Nisan 2022 Pazartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Zonguldak'ta deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberler
11 Nisan Zonguldak'ta deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Zonguldak'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.
Korkutan depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.5 şiddetinde ve 12.9 km derinde açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz