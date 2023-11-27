Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. Peki, Zonguldak bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? Zonguldak bugün ve yarın okul var mı, yok mu? İşte detaylar…

Zonguldak bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? Zonguldak bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi. Peki, Zonguldak bugün (27 KASIM) okullar tatil mi? Zonguldak bugün ve yarın okul var mı, yok mu? İşte detaylar…

ZONGULDAK BUGÜN (27 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı. Zonguldak'ta şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Şehir genelinde su baskınları, çatı uçması yaşanırken, olumsuz hava koşulları tatil kararını beraberinde getirdi.

ZONGULDAK BUGÜN VE YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ileulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER DE İZİNLİ OLACAK

İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNEMLİ DUYURU ?

?? Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında… — Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) November 26, 2023

DALGA BOYU 5 METREYE ULAŞTI

Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyor. Bu arada bazı vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen dev dalgaların kıyıdaki tahkimat duvarlarına çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.