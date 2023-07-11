Zonguldak Belediyesi hangi partiden? Zonguldak Belediye Başkanı kimdir?

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ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Zonguldak Belediye başkanı görevini Dr. Ömer Selim ALAN yerine getirmektedir.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?



24 Aralık 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.

2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdüren Dr. ALAN'ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim ALAN, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim ALAN, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Dr. Ömer Selim ALAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühü ile Zonguldak Belediye Başkanı olmuştur.