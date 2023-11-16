Zonguldak-Ankara Karayolunda Sağanak Yağış Nedeniyle Otomobil Kaza Yaptı

Zonguldak- Ankara karayolunda sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Zonguldak Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 74 AY 872 plakalı otomobil şiddetli yağış ile beraber direksiyon hakimiyetini kaybederek orta kanala düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK