Zona hastalığı, genellikle ağrılı bir döküntü ile kendini gösteren viral bir enfeksiyondur. Zona hastalığının belirtileri, bulaşıcı olup olmadığı araştırılmaktadır. Peki, Zona hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Zona hastalığın belirtileri neler? İşte detaylar...

Zona, çoğunlukla uygunsuz bir şekilde "zona hastalığı" olarak adlandırılan, viral bir hastalıktır. Bu hastalık, çoğunlukla vücutta kaburga çevresinde veya yüzde ağrılı döküntülerle karakterize edilir. Peki, Zona hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Zona hastalığın belirtileri neler? Detaylar haberimizde...

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona, varicella-zoster virüsünün neden olduğu bir virüs enfeksiyonudur. Bu virüs, suçiçeği olarak da bilinen başka bir hastalığın nedenidir. Suçiçeği geçiren kişilerde, virüs vücutta kalır ve yıllar sonra zona olarak yeniden ortaya çıkabilir.

ZONA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Zona, genellikle vücut bağışıklık sistemi zayıflamış veya baskılanmış olduğunda ortaya çıkar. İmmün sistemi zayıflatan faktörler şunlar olabilir:

Yaşlanma: Yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve zona riski artabilir.

Stres: Yoğun fiziksel veya duygusal stres, zona riskini artırabilir.

Kronik Hastalıklar: Diyabet, kanser veya HIV gibi kronik sağlık sorunları, zona riskini artırabilir.

İlaçlar: Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar zona riskini artırabilir.

ZONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zona hastalığında genellikle vücudun bir tarafında, kaburga çevresinde veya yüzde şiddetli ağrı yaşanır. Ağrının başlamasından birkaç gün sonra cilde döküntülerin ortaya çıkması. Döküntüler kabarcık şeklinde olabilir ve genellikle bir bant veya yama şeklinde görünür. Zona hastaları halsizlik, ateş ve halsizlik hissi yaşayabilirler.

ZONA HASTALIĞI BULAŞIR MI?

Zona, doğrudan kişiden kişiye bulaşma durumu yoktur. Ancak, zona döküntüleri varicella-zoster virüsünü içerir ve temas halinde olan kişiler, zona virüsüne karşı duyarlı değillerse suçiçeğiye yakalanabilirler.

Zona hastalığı ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için risk oluşturabilir. Ayrıca, ağrılı semptomlara neden olduğu için tedavi gerektirebilir.