Evet, zona (herpes zoster), bulaşıcı bir hastalıktır. Zona, varicella-zoster virüsü (VZV) adı verilen virüsün neden olduğu bir viral enfeksiyondur. Peki, Zona bulaşıcı mı? Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Bu virüs aynı zamanda suçiçeği (varisella) hastalığına da yol açar. Zona, önceden suçiçeği geçirmiş olan kişilerde tekrar aktifleşen VZV'nin neden olduğu bir durumdur. Zona hastalığı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ve yaşlılarda daha sık görülür. Peki, Zona bulaşıcı mı? Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

ZONA HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zona'nın en belirgin belirtisi, enfekte bölgede kırmızımsı döküntüler ve kabarcıkların ortaya çıkmasıdır. Bu kabarcıklar sıvı dolu olabilir ve çoğunlukla bel bölgesinde veya göğüs çevresinde oluşur. Zona hastaları genellikle şiddetli ve yanıcı nitelikte ağrı hissederler. Bu ağrı, kabarcıkların ortaya çıktığı bölgeyi etkiler ve zamanla şiddetlenebilir.

Kabarcıklarla birlikte ciltte kaşıntı da görülebilir. Enfekte bölgede yanma veya karıncalanma hissi olabilir. Yüzün bir tarafında veya baş bölgesinde şiddetli baş ağrıları da zona belirtileri arasında yer alabilir. Zona hastalığı bağışıklık sistemini zorlayabileceğinden, genel halsizlik ve yorgunluk hissi de görülebilir.

ZONA BULAŞICI MI?

Zona hastalığı bulaşıcıdır ve kabarcıkların içindeki sıvı, virüsün başka kişilere bulaşmasına neden olabilir. Zona'dan etkilenen kişiler, özellikle kabarcıklarının pıhtılaşmış kabukla kaplandığı dönemde enfeksiyonun bulaşma riskini azaltmak için dikkatli olmalıdır. Özellikle bağışıklık sistemini zayıflatan koşullara sahip kişiler veya hamile kadınlar, zona hastalarıyla temas etmemeye dikkat etmelidir. Zona'nın bulaşmasını önlemek ve tedavi etmek için antiviral ilaçlar ve semptomların hafifletilmesi için ağrı kesiciler kullanılabilir.