Zombi insan gerçek mi merak ediliyor. Sosyal medya "zombi insan" iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir metroda çekilen videoda, kadın yolcunun bir erkeğin üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Peki Zombi virüsü mümkün mü? Zombi insan görüntüleri gerçek mi? Çin, Kolombiya ve Türkiye'de zombi insan görüntüleri!

Zombi virüsü mümkün mü? Zombi insan gerçek mi? Sosyal medya "zombi insan" iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir metroda çekilen videoda, kadın yolcunun bir erkeğin üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Peki Zombi virüsü mümkün mü? Zombi insan görüntüleri gerçek mi? Çin, Kolombiya ve Türkiye'de zombi insan görüntüleri haberimizde...

ZOMBİ İNSAN GERÇEK Mİ?

Çin'de bir kadının seyahat ettiği metroda karşısındaki adamın yüzünü parçaladığı görüntüler, Kolombiya'da hastanede yatan bir gencin tuhaf hareketleri derken dünya "Zombi insan" iddiasıyla çalkalanmaya devam ediyor. Görüntülerin son adresi Türkiye olurken, internete düşen videoda genç bir kadının otomobilin önünde yerlerde süründüğü ve ilginç sesler çıkardığı anlar yer aldı. Kurgu olması muhtemel videoların yeni adresinin hangi ülke olacağı ise büyük merak konusu.

Sosyal medya "zombi insan" iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir metroda çekilen videoda, kadın yolcunun bir erkeğin üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Videodaki kadının darbeleriyle hastanelik olan adamın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, genç kadının yerlerdeki garip hareketleri ve saldırganlığı "zombi insan" iddialarına neden olmuştu.

KOLOMBİYA'DA ZOMBİ İNSAN GÖRÜNTÜSÜ

Çin'i kasıp kavuran iddianın ardından dün yeni bir görüntü ise Kolombiya'dan geldi. Hastaneye yatırılan genç bir adamın, yatağından doğrularak tuhaf hareketler yaptığı anların yer aldığı videoda, gitgide saldırganlaştığı ifade edilen adama sağlıkçıların sert şekilde müdahale ettikleri görüldü.

TÜRKİYE'DE ZOMBİ İNSAN GÖRÜNTÜSÜ

Sosyal medyayı kasıp kavuran videoların yeni adresi ise Türkiye oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda, genç bir kadının otomobilinin önünde toz toprak yerlerde sürüklendiği ve ilginç sesler çıkardığı görülüyor.

ZOMBİ İNSAN VİDEOLARI SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Kurgu olması muhtemel "Zombi insan" videolarına her gün bir yenisi eklenirken, yeni adresin hangi ülke olacağı ise büyük merak konusu.

ZOMBİ NEDİR?

Zombi, vudunun Afro-Caribbean ve Creole ruhani inanç sistemlerinde ölümsüz bir insandır. Bu folklorik zombiler doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılmasıdır. Zombilerin daha korkunç versiyonları yamyamlık ögesi kullanılarak korku sinemasında sıkça sergilenmektedir.

POPÜLER KÜLTÜRDE ZOMBİ NEDİR?

Popüler kültürde zombilere korku ve fantastik temalı, kurgu ve eğlencede düzenli olarak rastlanmaktadır. Zombiler genellikle akılsız, aç, insan eti düşkünü ve bazı durumlarda insan beyni düşkünü olan bozulmaya yüz tutmuş cesetler olarak tasvir edilir. 2009 itibarıyla, zombiler popülerlikleri açısından vampirlerle kıyaslanabilir.

Filmlerdeki zombi kavramına göre, zombiler öldükten sonra dirilir ve beyin fonksiyonları sadece et ihtiyacını gidermeye programlanır.