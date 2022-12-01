İngiltere'de güvercinleri etkileyen gizemli zombi virüsü hakkında birçok kişi Zombi virüsü gerçek mi? Zombi virüsü gerçekten var mı? Sorularını merak ediyor. İnternet üzerinde Zombi virüsü gerçek mi? Zombi virüsü gerçekten var mı? Sorularını araştıran vatandaşlar, virüsün gerçek olup, olmadığını merak ediyor. Peki, Zombi virüsü gerçek mi? Zombi virüsü gerçekten var mı?

İngiltere de çok sayıda güvercinin yer aldığı kümeslerde gizemli zombi virüsü patlak verdi. Bulaştığı kümesteki kuşları zombiye dönüştüren ve boyunlarını kıran virüs, güvercin sahiplerinin de büyük üzüntüye uğramasına neden oldu. Bu haberimizde birçok vatandaş tarafından merak edilen Zombi virüsü gerçek mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Zombi virüsü gerçek mi? Zombi virüsü gerçekten var mı?

ZOMBİ VİRÜSÜ GERÇEK Mİ?

Son dönemde patlak veren gizemli zombi virüsü, bulaştığı kümeslerde büyük bir yıkıma neden oluyor ve güvercinlerin ölümüne neden oluyor. Kanatlarda titreme yapan virüs, güvercinlerinin boynunun kırılmasına sebep oluyor.

DAHA FAZLA YAYILMASINDAN KORKULUYOR

Büyük paniğe neden olan gizemli virüsün İngiltere'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmasından korkuluyor. Yetkililerin de konuyla ilgili harekete geçtiği ve virüse karşı çalışma başlatıldığı öğrenildi.