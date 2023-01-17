Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Çin'de çekilen bir videoda, metroda seyahat eden genç bir kadının üzerine atladığı erkeğin yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Dünya genelinde gündem olan konu sonrası Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü ve Zombi insan nedir gibi konular araştırıldı.

Sosyal medya "zombi insan" iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir metroda çekilen videoda, kadın yolcunun bir erkeğin üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Dikkat çeken görüntüler sonrası Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü, Zombi insan nedir?

ZOMBİ İNSAN NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Çin'de çekilen bir videoda, metroda seyahat eden genç bir kadının üzerine atladığı erkeğin yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Görüntülerin ardından "Zombi insan" iddiaları sosyal medyayı kasıp kavururken bugün Kolombiya'da çekildiği ifade edilen bir videoda da hastaneye yatırılan genç bir adamın yatağından doğrulduğu ve tuhaf hareketler yaptıktan sonra sağlıkçıların müdahalesiyle yatağına yatırıldığı anlar yer aldı.

ZOMBİ İNSAN NEREDE, HANGİ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ?

Videodaki kadının darbeleriyle hastanelik olan adamın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, genç kadının yerlerdeki garip hareketleri ve saldırganlığı "Zombi insan" iddialarına neden olmuştu.

Çin'i kasıp kavuran iddianın ardından bugün yeni bir görüntü ise Kolombiya'dan geldi. Hastaneye yatırılan genç bir adamın, yatağından doğrularak tuhaf hareketler yaptığı anların yer aldığı videoda, gitgide saldırganlaştığı ifade edilen adama sağlıkçıların sert şekilde müdahale ettikleri görüldü.