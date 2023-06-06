İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Milan formasıyla büyük başarılar elde eden golcü oyuncu, profesyonel kariyerinde 988 maçta 573 gol atarak futbol dünyasında iz bıraktı. Peki, Zlatan Ibrahimovic futbolu bıraktı mı? Ibrahimovic futbolu neden bıraktı? Tüm detaylar haberimizde.

Zlatan Ibrahimovic futbolu bıraktı mı? Ibrahimovic futbolu neden bıraktı? merak ediliyor. Milan'ın efsanevi golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında futbolu bıraktı. İsveçli süperstar, kariyerinde 988 maçta 573 gol atarak sayısız şampiyonluk yaşadı ve birçok kez yılın futbolcusu seçildi. FutbolseverlerZlatan Ibrahimovic futbolu bıraktı mı? Ibrahimovic futbolu neden bıraktı? sorularına yanıt arıyor.

ZLATAN IBRAHIMOVİC FUTBOLU BIRAKTI MI?

İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, uzun ve parlak futbol kariyerine son noktayı koydu. Milan formasıyla oynayan 41 yaşındaki İsveçli golcü, aktif futbolculuk hayatını tamamladı. İbrahimovic, 988 maçta kaydettiği 573 gol ve birçok yılın futbolcusu ödülü ile adından söz ettirdi.

Milan'ın Verona'yı 3-1 yendiği maçtan sonra düzenlenen veda töreni, duygusal anlara sahne oldu. İbrahimovic'in takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından uzun süre ayakta alkışlanması, onun ne denli etkili bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi. İsveçli süperstar, "Milan her zaman kalbimde olacak. Sabah uyandığımda yağmur yağıyordu. Tanrı bile üzgün olduğunu düşündüm. Takım arkadaşlarımın ve ekrandaki herkesin gözyaşlarına baktığımda çok duygulandım" şeklinde hislerini dile getirdi.

Milan taraftarları, Zlatan Ibrahimovic'i uzun süre ayakta alkışladı. Sahada gösterdiği mükemmel performans ve liderlik vasıfları, onu Milan camiasında efsaneleştirdi. Veda töreninde, takım arkadaşları tarafından imzalanan 11 numaralı forma kendisine hediye edildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ibrahimovic, sadece 4 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti. Ancak Milan'ın son iki lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla önemli bir rol oynamıştı. İbrahimovic, sakatlıklarına rağmen takımına büyük katkı sağladı.

Kariyeri boyunca Ibrahimovic, birçok büyük kulüpte oynama fırsatı buldu. Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United ve LA Galaxy gibi dünya devlerinin formalarını giydi. Toplamda 988 maçta 573 gol atan İsveçli golcü, kariyeri boyunca birçok kupa ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ibrahimovic'in başarılı kariyeri, kazandığı bir dizi kupa ile taçlandı. 5 İtalya Serie A şampiyonluğu, 4 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 2 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 İspanya La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferleri gibi önemli başarılar elde etti. İsveçli golcü, kariyerinde toplam 31 kupa kazandı ve kupa koleksiyonunu zenginleştirdi.

Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerini sonlandırırken, bıraktığı iz bütün futbolseverlerin hafızasında kalacak. O, yetenekleri, liderlik yeteneği ve gol atma becerisiyle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İbrahimovic, futbol dünyasına unutulmaz bir miras bırakıyor.

IBRAHİMOVİC KİMDİR?

Zlatan Ibrahimovic (d. 3 Ekim 1981; Malmö, İsveç) santrafor mevkiinde oynamış Bosna Hersek asıllı İsveçli eski milli futbolcudur. Son olarak Serie A takımlarından Milan'da forma giymiştir. İlk kez 2001 yılında formasını giydiği İsveç milli takımında 2010 yılında kaptanlığa yükseldi.

Milan'da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Ibrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı. Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan Ibrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 4 maça çıkabilmiş ve 1 gol atabilmişti. Ibrahimovic, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen Ibrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı. Ibrahimovic'in kariyerinde; 5 İtalya Serie A, 4 Fransa Ligue 1, 2 Hollanda Ligi, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 2 Fransa Kupası, 1 Hollanda Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor